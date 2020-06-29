Канада перевірила на коронавірус 7% своїх жителів

У Канаді медичну перевірку на інфікування COVID-19 пройшло 2 676 705 осіб, що становить понад 7% від загального населення країни.

Про це свідчать дані, оприлюднені урядом Канади.

За даними Статистичного бюро Канади, населення країни у першому кварталі 2020 року становило 37 894 799 осіб.

З усіх проведених тестів лише 103 250 виявилися позитивними. З них понад 55 тисяч — у провінції Квебек. Станом на вечір неділі недуга забрала 8522 життів, тобто смертність становить близько 8,2%.

Хоча щодня в країні виявляють нові випадки інфікування, швидкість поширення хвороби у Канаді суттєво зменшилася й від початку пандемії понад 66 тисяч інфікованих вже видужало. Протягом останніх тижнів у більшості у всіх регіонах країни були запроваджені послаблення карантину.

Наразі в закладах охорони здоров’я Канади немає напливу хворих, однак влада підготувала й альтернативні приміщення для розміщення пацієнтів, для яких потенційно може не вистачити ліжок у госпіталях. Гостра проблема існує лише в будинках для літніх людей, на які припадає абсолютна більшість канадських смертельних випадків від COVID-19.

Зазначимо, що в сусідніх із Канадою США, які нині є епіцентром світової пандемії COVID-19, вже виявили понад 2,63 мільйона хворих й зареєстрували понад 128 тисяч смертей від нового коронавірусу. Аби вберегти себе від завезення хвороби з-за кордону, Канада ще в березні закрила свої кордони для більшості подорожувальників.