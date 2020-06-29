Бельгійські медики розкритикували рішення влади щодо скасування маскового режиму

Понад 500 бельгійських лікарів звернулися до співгромадян з відкритим листом, у якому застерегли від легковажного ставлення до загрози другої хвилі коронавірусу.

Як повідомляє бельгійське видання The Brussels Times, медики розкритикували рішення Ради безпеки Бельгії про скасування обов’язкового використання захисних масок у громадських місцях.

"На цей момент лист підписали 506 лікарів різних спеціалізацій – терапевти, психіатри, гінекологи, хірурги та інші. Попри різні сфери діяльності, всі вони погодилися у двох речах: в умовах відсутності вакцини потрібно дотримуватися заходів перестороги, і по друге, уряд не може знімати з себе відповідальність за те, щоб громадяни поважали такі заходи перестороги", - йдеться у публікації.

Фахівці, що підписали лист, критично оцінили рішення Ради безпеки Бельгії від 24 червня, яким було скасовано обов’язкове використання захисних масок у громадських приміщеннях, таких як магазини, де знаходиться багато людей. Таке рішення було прийнято урядом країни з урахуванням тенденції на зниження показників захворюваності на COVID-19 в країні, а також з огляду на те, що носіння захисних масок не є популярним серед населення.

"Схоже, ми починаємо забувати, що зниження показників захворюваності на COVID-19 було досягнуто завдяки періоду ізоляції та тижнів застосування жорстких обмежувальних заходів. Зараз, коли ці заходи послаблюються, необхідно використання захисних масок. Інакше ми матимемо справу із втраченими можливостями" - зауважили лікарі.

Вони наголосили на тому, що носіння захисних масок є ефективним і при цьому недорогим засобом для запобігання ймовірній другій хвилі пандемії COVID-19.

Медичні фахівці заявили, що дотримання заходів перестороги, включаючи заходи особистої гігієни та використання захисних масок у публічних місцях, особливо у закритих приміщеннях, залишається важливим фактором для уникнення другої хвилі коронавірусу і для повернення людей до «нормального» ритму життя.

"Тестування, відстеження контактів та ізоляція людей з позитивними тестами або з підозрою на хворобу є зараз нашою головною зброєю у боротьбі з цим вірусом", - наголосили бельгійські медики.

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Як повідомлялося, у Бельгії кількість померлих від коронавірусу зросла до 9 732 осіб. Нещодавно в цій країні після зниження рівня захворюваності на COVID-19 медичні дослідницькі установи відмовилися від оприлюднення щоденної статистики, натомість аналізуючи дані за період у кожні 7 днів.

Фото: АА