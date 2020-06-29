На південному заході Туреччині стався потужний землетрус

На південному заході Туреччині стався потужний землетрус

Укрінформ
Південно-західний регіон Туреччини охопив землетрус магнітудою 5,2 бала.

Про це повідомило Управління щодо запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при уряді Туреччини (AFAD), інформує Anadolu.

Підземні поштовхи спостерігалися провінції Мугла 28 червня о 20:43 за місцевим часом. Їх осередок залягав на глибині 61,44 км.

Епіцентр стихії припав на повіт Мармарис.

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Нагадаємо: 26 червня повідомлялося про землетрус в провінції Ван на сході Туреччини. Його магнітуда становила 5,4 бала.

Фото: АА

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