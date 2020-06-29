Новий спалах COVID-19 в Ірані: країна повернула масковий режим

Керівництво Ірану оголосило про повернення обов’язкового носіння медичних масок у закритих приміщеннях через спалах епідемії коронавірусу нового типу COVID-19.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Президент Ірану Хассан Роухані зазначив, що дозволив повернутися до жорсткого карантину регіонам, де знову зафіксовано спалах епідемії коронавірусу.

Обов'язковий масковий режим діятиме мінімум до 22 липня.

З початку епідемії коронавірусу в Ірані було зафіксовано 222 669 заражень COVID-19. 10 508 осіб померли.

Нагадаємо: у всьому світі від коронавірусу померли понад півмільйона людей, а кількість хворих вже перевищила 10 мільйонів.

Фото: alarabiya.net