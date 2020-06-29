У світі вже понад півмільйона померлих від COVID-19
Згідно з даними американського університету Джона Хопкінса, всього у світі було інфіковано 10 114 726 осіб.
Більшість померлих від хвороби зареєстровано в США, де жертвами COVID-19 стали 125 793 осіб.
На другому місці знаходиться Бразилія (загинули 57 622), а на третьому місці антирейтингу розташувалася Велика Британія, де померли 43 634 особи.
Далі йдуть Італія (34 738), Франція (29 781), Іспанія (28 343), Мексика (26 648), Індія (16 095) та Іран (10 508).
Замикає десятку антирейтингу Бельгія, де жертвами COVID-19 стали 9 732 людини.
Нагадаємо: Коронавірус нового типу COVID-19 був вперше діагностований у китайському місті Ухань 31 грудня 2019 року. За однією з версій, коронавірус передався людині на ринку. Деякі країни вважають, що вірус був штучно синтезований у лабораторії в Ухані.