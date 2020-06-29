У світі вже понад півмільйона померлих від COVID-19

У світі вже понад півмільйона померлих від COVID-19

Укрінформ
Від коронавірусу нового типу COVID-19 в усьому світі померли 501 206 осіб. 

Згідно з даними американського університету Джона Хопкінса, всього у світі було інфіковано 10 114 726 осіб.

Більшість померлих від хвороби зареєстровано в США, де жертвами COVID-19 стали 125 793 осіб.

На другому місці знаходиться Бразилія (загинули 57 622), а на третьому місці антирейтингу розташувалася Велика Британія, де померли 43 634 особи.

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Далі йдуть Італія (34 738), Франція (29 781), Іспанія (28 343), Мексика (26 648), Індія (16 095) та Іран (10 508).

Замикає десятку антирейтингу Бельгія, де жертвами COVID-19 стали 9 732 людини.

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Нагадаємо: Коронавірус нового типу COVID-19 був вперше діагностований у китайському місті Ухань 31 грудня 2019 року. За однією з версій, коронавірус передався людині на ринку. Деякі країни вважають, що вірус був штучно синтезований у лабораторії в Ухані.

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