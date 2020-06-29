В Італії заборонили ручну поклажу в літаках через коронавірус

Італійська влада заборонила ручну поклажу у літаках на всіх національних і міжнародних рейсах.

Про це пише The Local.

Національне управління цивільної авіації заявило, що забороняє використання полиць в салоні літака для будь-якого типу багажу. При цьому маленькі сумки та предмети, які можна покласти під сидіння перед собою, як і раніше дозволені.

Захід спрямований на запобігання блокування проходів і скупчення людей під час посадки або висадки пасажирів, оскільки уряд прагне обмежити ризики поширення Covid-19.

Всі пасажири, навіть на далекомагістральних рейсах, повинні будуть залишати ручну поклажу в багажному відділенні літака. Однак їм не потрібно буде платити додаткову плату, щоб здати свої валізи в багаж.

Разом з тим, правила соціального дистанціювання на літаках були скасовані, тому пасажирам більше не потрібно сидіти окремо.

При цьому в Італії існують інші обмеження у літаках, в тому числі вимога до пасажирів носити маску на обличчі та заповнювати спеціальну форму.