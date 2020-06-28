У Нідерландах вже понад 50 тисяч хворих на COVID-19

У Нідерландах, станом на 28 червня, кількість хворих зросла до 50 147 осіб.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі з посиланням на Національний інститут охорони здоров’я Нідерландів (RIVM).

“За останню добу виявлено 74 нових хворих на COVID-19, госпіталізовано 3-х осіб. Загалом в країні 50 147 хворих, 6 105 осіб померли”, - зазначають у RIVM.

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Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах з 1 червня громадський транспорт поновив роботу за звичним розкладом. При цьому пасажири зобов'язані носити маски та дотримуватися дистанції.

У країні запрацювали театри, музеї, кінотеатри та ресторани.