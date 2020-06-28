Від COVID-19 у Росії померли 9 060 осіб

За добу в Російській Федерації зафіксовано 6 784 нових випадки зараження на коронавірус, загальна їхня кількість досягла 633 563. За минулий день померли 102 пацієнти, всього з початку епідемії - 9 060 осіб.

Це випливає з інформації на сайті стопкоронавірус.рф.

З російських регіонів найбільше нових випадків захворювання виявлено у Москві (717 осіб), Підмосков'ї (325), Ханти-Мансійському автономному окрузі (285), Іркутській (232) і Нижегородській (222) областях.

За минулу добу одужало 5 733 людини, всього з початку епідемії - 398 436.

Як повідомлялося, 24 червня в Росії пройшов парад Перемоги на Червоній площі у Москві, а також ряді інших міст. Окрім того, 25 червня в РФ почалося голосування по внесенню поправок до Конституції РФ, яке триватиме до 1 липня. Російські аналітики зазначали, що за деякий час до цього статистика по коронавірусу у країні стала різко покращуватися.

За даними Worldometer, у світі підтверджено 10 104 520 випадків коронавірусу, включаючи 501 682 летальних, одужало 5 477 042 людини.