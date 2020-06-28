Канада виділила $230 мільйонів на боротьбу з коронавірусом у світі

Канада виділить 300 мільйонів доларів на втілення різноманітних гуманітарних ініціатив, направлених на подолання COVID-19 у світі.

Про це заявили у міністерстві закордонних справ Канади, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Міністр міжнародного розвитку Канади оголосила про виділення 120 мільйонів канадських доларів (близько $92 мільйонів доларів США) на підтримку діяльності Акселератора доступу до COVID (ACT), з яких 20 мільйонів (близько $15 млн) буде надано Коаліції інновацій епідеміологічної готовності (СЕРІ)”, - йдеться у поширеному пресрелізі.

У відомстві нагадали, що Канада ще в травні “приєдналася до інших світових лідерів у запуску акселератора АСТ — глобальної кооперації із пришвидшення розвитку, виробництва та справедливого розподілу нових діагностик COVID-19, терапії та вакцин”.

“Канада також вкладе додаткові 180 мільйонів доларів (близько $138 мільйонів) у полегшення негайного гуманітарного впливу цієї кризи, допомогу громадам у країнах, що розвиваються, в пом’якшенні та розв'язанні проблем, з якими вони стикаються. Ці кошти підтримають програми, погоджені із міжнародними планами реагування в пріоритетності, зокрема у продовольчій безпеці та освіті”, - пояснили у канадському МЗС.

Нагадаємо: офіційне оголошення Канади було зроблено під час віртуальної донорської конференції-марафону "Глобальна мета – об’єднайтесь заради нашого майбутнього". Загалом під час неї вдалося зібрала понад 6 мільярдів євро на розробку вакцини проти коронавірусу.