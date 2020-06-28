Мешканець Уралу утік до України, намагаючись уникнути служби в армії РФ

Прикордонники затримали у Сумській області 19-річного росіянина, який незаконно перейшов кордон, намагаючись уникнути служби в російській армії.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Поблизу держкордону в районі н.п. Лукашівка Великописарівського району, прикордонники Сумського загону затримали росіянина, який у пішому порядку незаконно перетнув російсько-український кордон поза встановленими пунктами пропуску", - зазначили у ДПСУ.

Як зазначається, 19-річний мешканець Уралу пояснив, що йшов до України, аби влаштуватися на роботу. Хлопець зізнався, що не хоче бути призваним на до російської армії, тому вирішив податися до України.

За незаконне перетинання державного кордону рішенням суду іноземця притягнуто до адміністративної відповідальності. Крім того, щодо нього ухвалене рішення про заборону в’їзду на територію України терміном на 3 роки.

Росіянина примусово повернено на територію РФ.