Високопосадовці Сербії захворіли на COVID-19
Про це пише Eurpean Western Balcans.
"У спікера Національної Асамблеї Сербії Маї Гойкович, міністра оборони Олександра Вуліна та очільника урядового офісу у Косові та Метохії Марко Джурича виявили хворобу COVID-19", - повідомляють місцеві ЗМІ.
Усі ці високопосадовці були присутні на урочистому святкуванні перемоги правлячої Сербської прогресивної партії (SNS) на виборах 21 червня.
Після виборів міністр оборони Олександр Вучич їздив на парад до Дня Перемоги у Москві, де зустрічався з лідером РФ Володимиром Путіним, а також до Брюсселю, де провів зустріч із президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйєн та іншими чиновниками.
Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі підтверджено 10 069 482 випадків зараження коронавірусом, включаючи 500 579 летальних, одужали 5 451 703 людей.
Фото: insajder.net