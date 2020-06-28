Високопосадовці Сербії захворіли на COVID-19

У сербських високопосадовців виявили коронавірусну хворобу: серед них спікер парламенту Мая Гойкович та міністр оборони Олександр Вулін, який відвідав військовий парад у Москві та мав зустріч з Путіним.

Про це пише Eurpean Western Balcans.

"У спікера Національної Асамблеї Сербії Маї Гойкович, міністра оборони Олександра Вуліна та очільника урядового офісу у Косові та Метохії Марко Джурича виявили хворобу COVID-19", - повідомляють місцеві ЗМІ.

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Усі ці високопосадовці були присутні на урочистому святкуванні перемоги правлячої Сербської прогресивної партії (SNS) на виборах 21 червня.

Після виборів міністр оборони Олександр Вучич їздив на парад до Дня Перемоги у Москві, де зустрічався з лідером РФ Володимиром Путіним, а також до Брюсселю, де провів зустріч із президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйєн та іншими чиновниками.

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Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі підтверджено 10 069 482 випадків зараження коронавірусом, включаючи 500 579 летальних, одужали 5 451 703 людей.

Фото: insajder.net