Флорида б'є нові рекорди захворюваності на COVID-19

Американський курортний штат Флорида, розташований в південній частині атлантичного узбережжя США, за чотири останніх дні демонструє рекордні показники нових інфікованих коронавірусом, що спричиняє захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє в суботу американське авторитетне видання The Hill.

"Уже втретє за останні чотири дні Флорида подолала рекорд за кількістю нових випадків захворювання на COVID-19 за добу. За інформацією Департаменту охорони здоров'я штату, майже 10 тисяч нових інфікованих було зафіксовано з п'ятниці на суботу", - зазначається в повідомленні.

Зараз у Флориді налічується загалом 132 555 інфікованих коронавірусом. Хоча штат займає шосте місце в країні за цим показником, він все ж випереджає інші штати за інтенсивністю нових захворювань.

Тривожний сплеск випадків цього тижня змусив губернатора Флориди Рона Десантіса розпорядитися припинити продаж алкоголю в барах, щоби уповільнити поширення хвороби. Влада вважає причиною сплеску масове нехтування правилами соціального дистанціонування в ресторанах, барах і на пляжах після того, як були послаблені карантинні норми.

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Це підтверджується рівнем захворюваності серед молоді, яка ігнорує заклики медиків зберігати дистанцію та носити маски. Наразі, за статистикою, середній вік інфікованих у Флориді становить 34 роки.

Нагадаємо: США надалі перебувають на першій сходинці за кількістю хворих на COVID-19. За даними Університету медицини імені Джона Гопкінса, станом на суботу в США зафіксовано загалом 2,493 мільйона хворих. З них 125,3 тисячі померли, 670,8 тис. - одужали.

Фото: АА