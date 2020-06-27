Водія розбитого у Варшаві автобуса арештували, перед рейсом він приймав амфетамін - ЗМІ

Водія автобуса, що спричинив аварію зі смертельними наслідками у Варшаві, арештували. Як з'ясувалося, перед роботою він приймав амфетамін.

Про це повідомляє Польське радіо.

"Проти чоловіка висунули звинувачення у спричиненні катастрофи в наземному русі під впливом амфетаміну, а також у зберіганні наркотиків у кабіні водія", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що суд згодився з клопотанням прокуратури про арешт на три місяці водія міського автобуса, що у четвер упав з віадука на мості Ґрота-Ровецького у Варшаві. Проти чоловіка висунули звинувачення у спричиненні катастрофи в наземному русі під впливом амфетаміну, а також у зберіганні наркотиків у кабіні водія.

Речниця окружної прокуратури у Варшаві Мірослава Хир розповіла, що під час судового засідання, на якому розглядалося клопотання про арешт, Томаш У. зізнався у скоєному: «Під час засідання, присвяченого питанню про арешт, підозрюваний признався в скоєнні дій, у яких його звинувачують, та пояснив, що прийняв амфетамін у четвер перед початком роботи».

Читайте також: У Києві Opel вилетів на зустрічну смугу та зіткнувся з автобусом

За вчинені дії чоловікові загрожує покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

Як повідомляв Укрінформ, у Варшаві пасажирський автобус упав із мосту, в результаті чого загинула одна особа, ще 20 людей постраждали.

Фото: PAP / Paweł Supernak