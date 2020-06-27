Меркель вважає, що у період кризи держави ЄС мають проявити єдність

Меркель вважає, що у період кризи держави ЄС мають проявити єдність

Укрінформ
Держави Євросоюзу мають проявити єдність у контексті протистояння економічній кризі, спричиненої пандемією коронавірусу.

Таку думку висловила канцлер ФРН Ангела Меркель у суботньому інтерв’ю 6 впливовим європейським виданням, текст якого розміщено на сайті глави уряду.

«Це відповідає інтересам усіх держав-членів - підтримувати сильний єдиний європейський ринок та спільно представляти наші інтереси у світі. Я роблю ставку на те, що в такій винятковій ситуації (кризи, спричиненої пандемією - ред.) держави-члени мають великий інтерес у єдності», - заявила глава німецького уряду.

Говорячи про членів ЄС, які приєдналися після розпаду Східного блоку, Меркель зауважила, що, з одного боку, Європа пережила з 1989 року «неймовірну історію успіху», а з іншого, не усвідомила достатньою мірою, які довгострокові наслідки залишили по собі диктатури, що панували в цих країнах впродовж 40 років після завершення Другої світової війни. У країн Східного блоку було лише декілька років, щоб розвинути власну національну ідентичність, тому ці молоді члени ЄС, з одного боку, поділяють ентузіазм до роботи в Європейському Союзі, з іншого - проявляють скептицизм.

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Загалом, на думку Меркель, світ діє зараз не дуже злагоджено, на відміну від 2008 року, коли під час фінансової кризи міжнародна спільнота дала відносно спільну відповідь. Наразі тон міжнародних відносин є «жорстким», багатосторонність відкидається деякими країнами, які натомість пропагують протекціонізм, зауважила канцлер.

За словами німецького політика, її також «турбує те, що поки що не вдалося надати 100-відсотковий доказ того, що ліберальна система перебуває у тріумфальному марші». Як аргумент вона навела приклад Китаю, який засвідчив, що навіть недемократична держава може бути економічно успішною, а також те, що Захід пережив «розчарування після Арабської весни».

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