Парламент Ірландії обрав прем’єра

Ірландський уряд очолить лідер партії Fianna Fáil ("Солдати долі") Майкл Мартін.

Таке рішення ухвалив парламент Ірландії, повідомляє BBC.

"Мішель Мартін був обраний тишехом (прем'єр-міністром - ред.) на спеціальному засіданні ірландського парламенту у Дубліні в суботу", - йдеться у повідомленні.

Мартін очолить трипартійну коаліцію, до якої увійшли Fianna Fáil, Fine Gael та партія Зелених.

Лідери партій та їх переговорні групи досягли домовленості про коаліційну угоду раніше цього місяця.

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Вибори в Ірландії відбулися ще в лютому, але жодна партія не здобула на них більшості голосів. А згодом коаліційні переговори були призупинені через пандемію коронавірусу.

Фото: Crispin Rodwell, The Sun Dublin