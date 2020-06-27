Парламент Ірландії обрав прем’єра

Парламент Ірландії обрав прем’єра

Укрінформ
Ірландський уряд очолить лідер партії Fianna Fáil ("Солдати долі") Майкл Мартін.

Таке рішення ухвалив парламент Ірландії, повідомляє BBC.

"Мішель Мартін був обраний тишехом (прем'єр-міністром - ред.) на спеціальному засіданні ірландського парламенту у Дубліні в суботу", - йдеться у повідомленні.

Мартін очолить трипартійну коаліцію, до якої увійшли Fianna Fáil, Fine Gael та партія Зелених.

Лідери партій та їх переговорні групи досягли домовленості про коаліційну угоду раніше цього місяця.

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Вибори в Ірландії відбулися ще в лютому, але жодна партія не здобула на них більшості голосів. А згодом коаліційні переговори були призупинені через пандемію коронавірусу.

Фото: Crispin Rodwell, The Sun Dublin

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