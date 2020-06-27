Парламент Ірландії обрав прем’єра
Укрінформ
Ірландський уряд очолить лідер партії Fianna Fáil ("Солдати долі") Майкл Мартін.
Таке рішення ухвалив парламент Ірландії, повідомляє BBC.
"Мішель Мартін був обраний тишехом (прем'єр-міністром - ред.) на спеціальному засіданні ірландського парламенту у Дубліні в суботу", - йдеться у повідомленні.
Мартін очолить трипартійну коаліцію, до якої увійшли Fianna Fáil, Fine Gael та партія Зелених.
Лідери партій та їх переговорні групи досягли домовленості про коаліційну угоду раніше цього місяця.
Вибори в Ірландії відбулися ще в лютому, але жодна партія не здобула на них більшості голосів. А згодом коаліційні переговори були призупинені через пандемію коронавірусу.
Фото: Crispin Rodwell, The Sun Dublin