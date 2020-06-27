У світі – понад 9,9 мільйона хворих на COVID-19
Укрінформ
Станом на ранок 27 червня жертвами пандемії коронавірусу стали 497 001 людина.
Про це повідомляє Worldometers.
Загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу захворювання у світі становить 9 910 137.
Одужали від недуги вже 5 360 856.
Лідерами за кількістю випадків залишаються США - 2 552 956, Бразилія - 1 280 054 та РФ - 620 794.
Найбільша кількість летальних випадків зафіксована у США - 127 640, Бразилії - 56 109 та Великій Британії - 43 414.
Фото: CTK Photo/Укрінформ