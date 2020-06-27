Покинутий біля узбережжя Ємену нафтовий танкер становить небезпеку екології - ООН

Покинутий біля узбережжя Ємену нафтовий танкер з більш як 1 мільйоном барелів сирої нафти на борту, може в будь-який момент вибухнути і завдати величезної шкоди морському середовищу Червоного моря.

Про це повідомляє АР

«Покинутий нафтовий танкер, пришвартований біля узбережжя Ємену, завантажений більш як 1 мільйоном барелів сирої нафти, ризикує розірватися чи вибухнути, завдаючи величезної шкоди навколишньому середовищу Червоного моря, опріснювальним фабрикам і міжнародним морським шляхам», - йдеться в повідомленні.

Морська вода потрапила в моторний відсік танкера, який не експлуатувався більше п'яти років. Це спричинило пошкодження трубопроводів, що підвищує ризик затоплення танкера.

Крім того танкер вкритий іржею, і з нього витік інертний газ, що може також призвести до вибуху.

Експерти вважають пошкодження танкера незворотнім, а ремонт - неможливим.

Протягом багатьох років ООН намагалося відправити інспекторів, щоб оцінити збитки на судні FSO Safer і знайти способи убезпечити танкер, а також вивантажити нафту. Але європейський дипломат, урядовець Ємену і власник танкерної компанії на правах анонімності наголосили, що повстанці Хуті не пустять інспекцію на борт. Повстанці вважають судно «стримуючим фактором на зразок ядерної зброї».

Фото: АР