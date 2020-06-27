Туреччина планує ввести в експлуатацію перший блок АЕС до свого 100-річчя

У Туреччині планують ввести в експлуатацію перший енергоблок АЕС «Аккую» до відзначення 100-річчя з часу заснування республіки в 2023 році.

Про це заявив в п'ятницю міністр енергетики і природних ресурсів Туреччини Фатіх Донмез, повідомляє власкор Укрінформу.

«Наша мета стосовно АЕС «Аккую» - ввести в експлуатацію перший енергоблок у 2023 році, 100-ту річницю нашої республіки», - сказав міністр.

За його словами, АЕС скрадатиметься з чотирьох енергоблоків, на об'єкті працюватиме 15-16 тисяч людей.

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Загальна потужність АЕС «Аккую» буде 4800 мегават. Вартість проєкту більше 20 млрд доларів США.

Як відомо, проект реалізує російський «Росатом». У травні минулого року з’являлися повідомлення про те, що у фундаменті виявили тріщини.