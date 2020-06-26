Карантинні вихідні: в Казахстані закриють супермаркети і зупинять транспорт

Влада Алмати і Нур-Султана знову мають намір істотно обмежити громадське життя в найближчі вихідні - 27 та 28 червня, називаючи заходи "додатковими щодо стабілізації епідеміологічної ситуації".

Про це повідомляє Радіо Азаттик.

В Алмати з півночі 27 червня до півночі 29 червня мають намір закрити всі торговельні мережі, за винятком невеликих магазинів "біля будинку", а також ринки, більшу частину об'єктів громадського харчування, фітнес-центри. Не ходитиме громадський транспорт. Також повідомляється, що "буде посилено патрулювання ... в місцях масового скупчення людей".

Схожі заходи, названі "карантинними вихідними", запроваджують у столиці і в Західно-Казахстанській області. Влада закликає людей "залишатися вдома".

Подібні заходи запроваджувалися і минулими вихідними - 21 та 22 червня - на урядовому рівні. Тоді закривали доступ у парки, сквери і набережні в столиці, Алмати, Караганді, Шимкенті, Павлодарі, Екібастузі і населених пунктах з кількістю жителів понад 50 тисяч.

У країні триває різке зростання кількості заражень COVID-19. Кількість хворих, з урахуванням понад 13 тисяч так званих "безсимптомних", яких з початку червня не включають у загальну статистику, перевищила 33 тисячі. Кількість зареєстрованих смертей становить 147, за даними міністерства охорони здоров'я. З різних регіонів країни надходять повідомлення про переповнені інфекційні стаціонари, брак лікарняних ліжок і піку звернень до медустанов у зв'язку з пневмонією.

Експерти також пов'язують тимчасові обмеження тільки у вихідні дні з протестною акцією, яка пройшла у кількох містах країни в суботу, 13 червня, яку її учасники назвали "суботажем". До таких виступів своїх прихильників у соціальних мережах закликає давній опонент казахстанського режиму, екс-банкір Мухтар Аблязов, який живе за кордоном. Учасників ходи затримували, арештовували на 15 діб і штрафували.

Фото: RFE/RL