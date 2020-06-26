На посаду голови Єврогрупи претендують міністри трьох країн

Відбудеться ротація у керівництві Єврогрупи, на ключову посаду в якій претендують відразу три кандидати - міністри фінансів з Іспанії, Ірландії і Люксембургу.

Відповідне повідомлення оприлюднене на сайті Європейської Ради.

"На посаду президента Єврогрупи свої кандидатури представили три міністри – віцепрем’єр та міністр з економічних справ та цифрової трансформації Іспанії Надія Кальвіньо (Nadia Calviño), міністр фінансів, бюджетних витрат та реформ Ірландії Паскаль Донохоу (Paschal Donohoe) та міністр фінансів Люксембургу П’єр Граменья (Pierre Gramegna). Вибори нового президента відбудуться під час наступного засідання Єврогрупи 9 липня. Президент буде обраний простою більшістю (принаймні 10 голосів) міністрів Єврогрупи", - йдеться у повідомленні.

Єврогрупа є неформальною структурою, яка поєднує міністрів фінансів 19 країн Єврозони та надає платформу для обговорення питань економічного розвитку та стабільності ринку із спільною валютою євро. До складу Єврогрупи входять 19 країн ЄС – Австрія, Бельгія, Ірландія, Іспанія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Німеччина, Португалія, Фінляндія, Франція, Греція, Словенія, Кіпр, Мальта, Словаччина, Естонія, Латвія та Литва.