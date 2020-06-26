Вдесятеро більше за офіційні дані: у США може бути 20 мільйонів випадків COVID-19

У США реальна кількість хворих на COVID-19 може становити мінімум 20 мільйонів осіб, що удесятеро перевищує офіційну статистику.

Про це свідчать останні оцінки чиновників охорони здоров'я США, повідомляє BBC.

«Принаймні, 20 мільйонів осіб у США, можливо, вже заразилися COVID-19», - йдеться у повідомленні.

У Центрі з контролю за захворюваннями (CDC) вважають, що реальна кількість випадків коронавірусу в країні, ймовірно, в 10 разів вище, ніж повідомляє офіційна статистика.

Як відомо, наразі у США зареєстровано 2,4 млн підтверджених інфекцій і понад 122 тисяч смертей.

Станом на ранок 26 червня у світі зареєстровано 9 714 805 випадків коронавірусу, зокрема 5 250 085 осіб одужали і 491 856 померли.