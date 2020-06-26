У світі кількість випадків коронавірусу перевищила 9,7 мільйона

Станом на ранок 26 червня у світі зареєстровано 9 714 805 випадків коронавірусу.

Про це свідчать дані Worldometer.

При цьому 5 250 085 осіб одужало і 491 856 - померло.

За добу було зафіксовано 12 419 нових випадків COVID-19 і 867 смерті.

Найбільша кількість з них припадає на Мексику, де зареєстровано 6 104 нових випадків зараження і 736 смертей.

У Пакистані та Болівії за добу також виявили багато випадків - 2 775 і 1 016 відповідно. При цьому в Пакистані померло 59 осіб (3 962 всього), а в Болівії - 37 (913 всього).

У США на сьогодні 2 504 588 випадків коронавірусу, з них понад мільйон одужало і 126 780 осіб загинуло.

У Бразилії - 1 233 147 випадків, зокрема 55 054 летальні і 673 729 осіб одужало.

Фото: АА