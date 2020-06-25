В Ірані коронавірус забрав вже понад 10 тисяч життів

В Ірані за минулу добу кількість людей, які померли в результаті захворювання на коронавірус, зросла на ще 134 і становить 10 130 осіб.

Про це повідомляє IRNA з посиланням на речницю Міністерства охорони здоров’я країни Сіму Садат Ларі.

«Ларі заявила у четвер, що за останні 24 години від коронавірусу загинули 134 іранців, загальна кількість становить 10 130 осіб», - йдеться у повідомленні.

Ларі додала, що минулої доби в країні зареєстрували ще 2 595 випадків захворювання на COVID-19.

Наразі в Ірані вже виявлено коронавірус у 215 096 осіб, з яких 175 103 вилікувалися.

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Загалом було проведено 1 530 437 тестів на COVID-19.

За даними Worldometer, у світі загальна кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом становить 9 560 947, з них 485 625 летальних, одужали 5 200 735 осіб.