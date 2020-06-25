У Білорусі вже понад 60 тисяч випадків коронавірусу, за добу - 437

У Білорусі зареєстровано 60 382 випадки зараження коронавірусом.

Про це повідомляє БЕЛТА з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.

«(У Білорусі - ред.) зареєстровані 60 382 особи з позитивним тестом на COVID-19», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за останню добу виявлено 437 нових випадків.

За даними Міністерства охорони здоров'я, за весь період поширення інфекції на території країни померло 367 пацієнтів, одужало 41 448 осіб.

За даними Worldometer, у світі загальна кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом становить 9 560 947, з них 485 625 летальних, одужали 5 200 735 осіб.

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