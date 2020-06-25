Кількість випадків коронавірусу у Росії перевищила 613 тисяч

За минулу добу в Росії зафіксовано 7 095 нових інфікованих коронавірусом. Загальна кількість випадків зараження зросла до 613 148.

Це випливає з інформації на сайті стопкоронавірус.рф.

Найбільше нових випадків захворювання за добу виявлено в Москві (+885 осіб за останню добу), Московській області (+467), Ханти-Мансійському автономному окрузі (+319), Петербурзі (+221), Нижньогородській (+217) та Іркутській (+209) областях.

За минулу добу в Росії від COVID-19 померла 91 особа. Всього з початку епідемії - 8 594. Одужали 374 557 осіб (+6 335 за добу).

Вчора, 24 червня, в Росії пройшов парад Перемоги на Червоній площі в Москві, а також ряді російських міст. При цьому російські ветерани, які були присутні на параді, в рамках заходів щодо захисту президента РФ від коронавірусу попередньо були поміщені на карантин. Президент Киргизької Республіки Сооронбай Жеенбеков, який прилетів у Москву, відмовився від участі в параді Перемоги після того, як у двох членів його делегації виявили COVID-19.

Станом на ранок 25 червня у світі в цілому підтверджено більш як 9,5 мільйона випадків коронавірусу, включаючи більш як 485 тисяч летальних, одужали від цього захворювання близько 5,2 мільйона людей.