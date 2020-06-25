Повені у Сербії: надзвичайний стан ввели у 20 муніципалітетах і містах

У Сербії, західну частину якої охопила повінь, надзвичайний стан оголошено в 20 муніципалітетах і містах.

Про це повідомляє RTS.

«Надзвичайний стан у зв’язку з цим стихійним лихом вже оголошено у 20 муніципалітетах та містах – при цьому він, імовірно, охопить ще більше територій», - йдеться в повідомленні.

Раніше йшлося про 7 муніципалітетів, де було оголошено НС.

Зазначається, що у регіоні практично всі місцеві річки вийшли з берегів. Затоплено більше 700 домогосподарств, багато регіональних доріг перекриті чи пошкоджені,чимало мостів зруйновано, внаслідок чого деякі населені пункти відрізано від комунікації. Довелося евакуювати 275 людей.

Місцевим жителям допомагає армія. Влада обіцяє швидке відшкодування збитків постраждалому від повеней населенню.

Як повідомлялося, на Заході України внаслідок ускладенння паводкової обстановки підтоплено 285 населених пунктів, майже 10 тисяч будинків, на Прикарпатті загинуло троє людей.