У Британії почали випробування нової вакцини проти COVID-19 на людях

Випробування чергової нової вакцини від коронавірусу на людях стартували на території Великої Британії.

Про це повідомляє BBC.

«Добровольці почали вакцинуватися новим британським препаратом від коронавірусу. Близько 300 людей приймуть цю нову вакцину впродовж найближчих тижнів у рамках випробування під проводом професора Робін Шаттока та його колег із Імперського коледжу в Лондоні», - йдеться в повідомленні.

Слід зазначити, що тестування цієї вакцини на тваринах уже показало вдалі результати.

Після цієї першої фази випробування препарату на людях наступна почнеться у жовтні й охопить аж 6 тисяч учасників.

Команда розробників цієї вакцини плекає надію, що препарат зможе вже розповсюджуватися по Великій Британії та інших країнах з початку 2021 року.

Це лише одна зі 120 вакцин від COVID-19, які розробляються на сьогодні у світі.