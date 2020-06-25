У Британії почали випробування нової вакцини проти COVID-19 на людях
Про це повідомляє BBC.
«Добровольці почали вакцинуватися новим британським препаратом від коронавірусу. Близько 300 людей приймуть цю нову вакцину впродовж найближчих тижнів у рамках випробування під проводом професора Робін Шаттока та його колег із Імперського коледжу в Лондоні», - йдеться в повідомленні.
Слід зазначити, що тестування цієї вакцини на тваринах уже показало вдалі результати.
Після цієї першої фази випробування препарату на людях наступна почнеться у жовтні й охопить аж 6 тисяч учасників.
Команда розробників цієї вакцини плекає надію, що препарат зможе вже розповсюджуватися по Великій Британії та інших країнах з початку 2021 року.
Це лише одна зі 120 вакцин від COVID-19, які розробляються на сьогодні у світі.