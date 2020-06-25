Протести в Чорногорії: поліція застосувала сльозогінний газ

У Чорногорії в середу ввечері у різних містах відбулися акції протесту проти затримання очільників адміністрації міста Будви, під час яких сталися сутички з поліцією.

Про це повідомляє портал Vijesti.

«Низка інцидентів мала місце перед будівлею Центру безпеки в Подгориці, де зібралися громадяни на знак протесту проти подій у Будві. Поліція неодноразово застосувала проти них сльозогінний газ, а протестувальники кидали в силовиків каміння та інші тверді об’єкти», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що група з 250 людей зібралася на площі Сави Ковачевича в Нікшичі. Оскільки зібрання було, на думку влади, незаконним, поліція зробила кілька попереджень і спроб розвести учасників мітингу. Однак у правоохоронців полетіло каміння, пляшки і інші предмети. Протестувальники пошкодили кілька поліцейських авто і поранили чотирьох правоохоронців. Поліція застосувала сльозогінний газ проти мітингувальників.

Заворушення відбулися і в місті Бар. В результаті поранення дістла працівниця поліції, 12 учасників протесту затримали.

Крім того, близько 150 осіб блокували трасу між містами Бело Поле і Беране.

Протести та сутички відбулися також у Будві і Подгориці. В обох містах затримали більше трьох десятків людей.

Як повідомлялося, 17 червня спеціальний контртерористичний загін чорногорської поліції затримав мера Будви Марка Царевича з опозиційної партії Демократичний фронт, очільника місцевої ради Крста Радовича з іншої опозиційної сили – Демократичної Чорногорії, а також інших опозиційних членів місцевої адміністрації (загалом 23 осіб). Утім, Рядовича і Царевича того ж дня відпустили.

Фото: Savo Prelević