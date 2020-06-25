Протести в Чорногорії: поліція застосувала сльозогінний газ
Про це повідомляє портал Vijesti.
«Низка інцидентів мала місце перед будівлею Центру безпеки в Подгориці, де зібралися громадяни на знак протесту проти подій у Будві. Поліція неодноразово застосувала проти них сльозогінний газ, а протестувальники кидали в силовиків каміння та інші тверді об’єкти», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що група з 250 людей зібралася на площі Сави Ковачевича в Нікшичі. Оскільки зібрання було, на думку влади, незаконним, поліція зробила кілька попереджень і спроб розвести учасників мітингу. Однак у правоохоронців полетіло каміння, пляшки і інші предмети. Протестувальники пошкодили кілька поліцейських авто і поранили чотирьох правоохоронців. Поліція застосувала сльозогінний газ проти мітингувальників.
Заворушення відбулися і в місті Бар. В результаті поранення дістла працівниця поліції, 12 учасників протесту затримали.
Крім того, близько 150 осіб блокували трасу між містами Бело Поле і Беране.
Протести та сутички відбулися також у Будві і Подгориці. В обох містах затримали більше трьох десятків людей.
Як повідомлялося, 17 червня спеціальний контртерористичний загін чорногорської поліції затримав мера Будви Марка Царевича з опозиційної партії Демократичний фронт, очільника місцевої ради Крста Радовича з іншої опозиційної сили – Демократичної Чорногорії, а також інших опозиційних членів місцевої адміністрації (загалом 23 осіб). Утім, Рядовича і Царевича того ж дня відпустили.
Фото: Savo Prelević