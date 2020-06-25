З 1 липня Бельгія починає четверту фазу скасування обмежень
Цей етап дозволяє масові зібрання, роботу розважальних центрів, але рекомендує громадянам дотримуватися «соціальної дистанції» та носити захисні маски у публічних місцях, повідомляє The Brussels Times.
Під час пресконференції у Брюсселі прем’єр-міністр країни Софі Вільмес повідомила, що на 4-му етапі скасування обмежень кількість людей, яким дозволено регулярні зустрічі, зросте з 10-ти до 15-ти. З 1 липня розпочнуть роботу басейни та оздоровчі центри, парки розваг, казино та ігрові зали. Будуть дозволені культурні заходи з аудиторією до 200 осіб у приміщенні та до 400 осіб на відкритому повітрі.
Скасовується рекомендація відвідувати магазини для здійснення покупок поодинці, як і обмеження по часу – раніше покупець не міг знаходитися у торговельному залі довше за пів години.
Знімаються обмеження також на кількість торговельних точок на відкритих ринкових площах.
При цьому залишаються чинними рекомендації дотримуватися дистанції у 1,5 метра між людьми та носити захисні маски у публічних місцях.
Цей етап скасування обмежень відбувається в Бельгії на фоні стійких тенденцій до зменшення показників захворюваності.
За даними спеціалізованого сайту Федерального міністерства охорони здоров’я Бельгії, в період з 14 по 29 червня загальна кількість інфікованих зросла до 60 898 осіб. Разом із цим, порівняно з попереднім періодом у 7 діб, середня щоденна кількість нових позитивних тестів на коронавірус зменшилася до 93 (- 10%), кількість людей, госпіталізованих з коронавірусом – до 16 осіб (-20%), та кількість загиблих від хвороби – до 5 осіб (-45%).
За наведеною статистикою, коефіцієнт кількості хворих на коронавірус у Бельгії протягом минулих 14 діб складав у середньому 9,2 на 100 тисяч населення.
Як повідомляв Укрінформ, в Україні 24 червня зареєстровано 940 нових випадків зараження на COVID-19, що стало абсолютним антирекордом з початку сплеску цієї хвороби. За офіційними даними, загальна кількість хворих на коронавірус в країні сягнула 39 014 осіб.