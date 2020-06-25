З 1 липня Бельгія починає четверту фазу скасування обмежень

З 1 липня Бельгія розпочинає четверту фазу виходу із обмежувальних заходів, запроваджених для протидії поширенню коронавірусу.

Цей етап дозволяє масові зібрання, роботу розважальних центрів, але рекомендує громадянам дотримуватися «соціальної дистанції» та носити захисні маски у публічних місцях, повідомляє The Brussels Times.

Під час пресконференції у Брюсселі прем’єр-міністр країни Софі Вільмес повідомила, що на 4-му етапі скасування обмежень кількість людей, яким дозволено регулярні зустрічі, зросте з 10-ти до 15-ти. З 1 липня розпочнуть роботу басейни та оздоровчі центри, парки розваг, казино та ігрові зали. Будуть дозволені культурні заходи з аудиторією до 200 осіб у приміщенні та до 400 осіб на відкритому повітрі.

Скасовується рекомендація відвідувати магазини для здійснення покупок поодинці, як і обмеження по часу – раніше покупець не міг знаходитися у торговельному залі довше за пів години.

Знімаються обмеження також на кількість торговельних точок на відкритих ринкових площах.

При цьому залишаються чинними рекомендації дотримуватися дистанції у 1,5 метра між людьми та носити захисні маски у публічних місцях.

Цей етап скасування обмежень відбувається в Бельгії на фоні стійких тенденцій до зменшення показників захворюваності.

За даними спеціалізованого сайту Федерального міністерства охорони здоров’я Бельгії, в період з 14 по 29 червня загальна кількість інфікованих зросла до 60 898 осіб. Разом із цим, порівняно з попереднім періодом у 7 діб, середня щоденна кількість нових позитивних тестів на коронавірус зменшилася до 93 (- 10%), кількість людей, госпіталізованих з коронавірусом – до 16 осіб (-20%), та кількість загиблих від хвороби – до 5 осіб (-45%).

За наведеною статистикою, коефіцієнт кількості хворих на коронавірус у Бельгії протягом минулих 14 діб складав у середньому 9,2 на 100 тисяч населення.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні 24 червня зареєстровано 940 нових випадків зараження на COVID-19, що стало абсолютним антирекордом з початку сплеску цієї хвороби. За офіційними даними, загальна кількість хворих на коронавірус в країні сягнула 39 014 осіб.