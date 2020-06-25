У Шотландії з середини липня відкривають паби та ресторани

Шотландія анонсувала наступні послаблення карантину у середині липня: будуть заново відкриті ресторани та паби.

Про це повідомляє BBC.

«Жителям Шотландії буде дозволено збиратися з друзями й рідними з трьох інших домогосподарств із 10 липня, а паби й ресторани буде знову відкрито із 15 липня», - йдеться в повідомленні.

Окрім цього в рамках послаблення карантину з 3 липня в Шотландії скасують обмеження на подорожі у радіусі 5 миль (8 кілометрів) від місця проживання. А з 6 липня зможуть відкритися «пивні сади» та зали просто неба.

Орієнтовні дати відкриття спортзалів, театрів і нічних клубів, як і скасування обмежень на проведення весіль і похоронів, поки що не оголошують.

Перший міністр Шотландії Нікола Стурджен заявила, що такі послабленні виглядають можливими у зв’язку з «суттєвим прогресом» у протистоянні коронавірусу.

Як повідомлялося, станом на ранок 24 червня у світі зафіксовано 9 355 106 випадків коронавірусу, зокрема 479 819 летальних випадків та 5 041 846 осіб одужали.