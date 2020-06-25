У Латвії четверту добу не реєструють нових випадків COVID-19

Четвертий день у Латвії не фіксують нових випадків інфікування коронавірусом.

Про це повідомляє портал Delfi на основі аналізу даних Центру профілактики і контролю захворювань Латвії (SPKC).

"Четверту добу поспіль у Латвії не реєструють жодного нового випадку COVID-19», - йдеться у повідомленні.

Згідно з інформацією SPKC, минулої доби нових випадків коронавірусу виявлено не було, число інфікованих - 1111 пацієнтів. Госпіталізовано 8 осіб, з яких одна - з важким перебігом захворювання. Одужали 903 людини.

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За даними Worldometer, у світі зафіксовано 9 388 916 випадків зараження коронавірусом, з них 480 495 летальних, одужали 5 076 188 людей.