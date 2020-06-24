США ввели нові санкції проти Ірану

Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США оголосив про запровадження санкцій проти капітанів п'яти іранських танкерів через те, що вони доставили мільйони барелів бензину для режиму Мадуро в Венесуелі.

Про це йдеться в офіційному повідомленні, оприлюдненому в середу на сайті Мінфіну Сполучених Штатів.

"Сьогодні OFAC запровадив обмежувальні заходи проти капітанів п'яти суден, яких використовували Судноплавні лінії Ірану IRISL та національна танкерна компанія Ірану NITC (що перебувають під санкціями США), для доставки іранського бензину нелегітимному режиму Мадуро в Венесуелі", - зауважили в американському відомстві.

Санкції введені проти капітанів танкерів CLAVEL, PETUNIA, FORTUNE, FOREST і FAXON.

Як заявив глава американського Мінфіну Стівен Мнучин, "підтримка іранським режимом авторитарного й корумпованого режиму в Венесуелі є неприйнятною". За його словами, адміністрація США "продовжить використовувати свої повноваження для того, щоби завадити цьому".

Загалом, як повідомили в OFAC, Іран перевіз в Венесуелу 1,5 млн барелів бензину та бензинових компонентів.

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Як повідомлялося, 26 березня Вашингтон оголосив про введення санкцій проти 20 компаній з Ірану й Іраку, які використовувалися в інтересах Корпусу вартових ісламської революції – озброєного формування режиму в Тегерані, яке США визнали терористичним.

18 березня США запровадили санкції проти дев'яти іноземних компаній і трьох фізичних осіб через їхнє пособництво іранському режиму, яке дозволяє Тегерану “продовжувати агресивну поведінку”.