У Болгарії знов продовжили надзвичайну ситуацію через COVID-19

Уряд Болгарії продовжив до 15 липня дію надзвичайної ситуації в країні через пандемію коронавірусу (COVID-19).

Про це повідомляє The Sofia Globe з посиланням на міністра охорони здоров’я Кирила Ананьєва.

"Ананьєв заявив, що продовження надзвичайної ситуації щодо COVID-19 у Болгарії до 15 липня не означатиме запровадження нових або старих суворих обмежувальних заходів", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє портал, надзвичайна ситуація в країні діяла до 14 червня, потім її продовжили до 30 червня. Вже на засіданні уряду сьогодні її вирішили продовжити ще до 15 липня після того як, в країні декілька днів спостерігається значний приріст нових випадків захворювання на коронавірус.

Раніше у понеділок Міністерство охорони здоров’я Болгарії знову зобов’язало громадян носити маски під час перебування у закритих приміщеннях на тлі нехтування правил щодо боротьби з пандемією коронавірусу.

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Як повідомлялося, станом на ранок 24 червня у світі зафіксовано 9 355 106 випадків коронавірусу, зокрема 479 819 летальних випадків та 5 041 846 осіб одужали.