У Білорусі за добу виявили 458 випадків коронавірусу

У Білорусі зареєстровано 59 945 випадків коронавірусу (COVID-19).

Про це повідомляє БЕЛТА з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я країни.

«(У Білорусі - ред.) зареєстровані 59 945 осіб з позитивним тестом на COVID-19», - йдеться у повідомленні.

Приріст за останню добу - 458 нових випадків.

За даними Міністерства охорони здоров'я, за весь період поширення інфекції на території країни померли 362 пацієнти. Одужали й виписані 40 136 пацієнтів.

Усього в Білорусі проведено 901 904 тести.

Станом на ранок 24 червня у світі зафіксовано 9 355 106 випадків коронавірусу, з них 479 819 летальних випадків, 5 041 846 осіб одужали.

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