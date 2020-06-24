У Росії кількість заражених коронавірусом зросла до 606 тисяч

За минулу добу в Росії зафіксовано 7 165 нових інфікованих на коронавірус. Загальна кількість випадків зараження зросла до 606 043.

Це випливає з інформації на сайті стопкоронавірус.рф.

З російських регіонів найбільше нових випадків захворювання за добу виявлено в Москві (+811 осіб за добу), Підмосков'ї (+507), Ханти-Мансійському автономному окрузі (+323), Петербурзі (+218), Нижегородській області (+207).

За минулу добу від COVID-19 у Росії померли 154 людини. Всього з початку епідемії - 8503. Одужало 368 222 людини (+12 375 за добу).

24 червня, в Росії пройшов парад Перемоги в Москві на Червоній площі, а також ряді російських міст. При цьому російські ветерани, які були присутні на параді, у рамках заходів щодо захисту президента РФ від коронавірусу попередньо були поміщені на карантин.

Як повідомлялося, станом на ранок 24 червня у світі в цілому підтверджено більш як 9,3 мільйона випадків коронавірусу, включаючи 480 тисяч летальних, а одужати від цього захворювання вже встигли більш як 5 мільйонів осіб.