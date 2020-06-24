У країнах Латинської Америки - понад 100 тисяч померлих від COVID-19

Про це повідомляє ВВС з посиланням на дані Університету Джона Хопкінса.

«Загальна кількість смертей від коронавірусу у Латинській Америці та Карибському басейні на даний час перевищує 100 тисяч осіб», - йдеться у повідомленні.

Більш ніж половина цих смертей була зареєстрована в Бразилії, де кількість випадків продовжує залишатися одним з найвищих у світі, поступаючись тільки США.

У Мексиці загинули понад 23 300 осіб.

Як зазначає видання, обидві країни вжили менш суворих заходів з блокування, ніж багато інших країн.

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Перу і Чилі теж серйозно постраждали: 8,404 і 4505 людей загинули відповідно.

Зараз в Латинській Америці постійно реєструється більше випадків захворювання, ніж у США та Європі, і, за словами експертів, пік епідемії у деяких країнах ще попереду.

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