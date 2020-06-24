Президент Киргизстану в останній момент відмовився від параду у Москві

Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков відмовився від участі в параді Перемоги в Москві після того, як у двох членів делегації виявили коронавірус (COVID-19).

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

"Згідно з алгоритмом, президент Киргизької Республіки Сооронбай Жеенбеков, члени делегації та супроводжуючі особи по прильоту в м. Москва здали тест на COVID-19. У двох супроводжуючих осіб виявлено позитивний результат",- повідомили у пресслужбі.

У Жеенбекова додали, що відповідно до подальшого алгоритму, президент прийняв рішення утриматися від участі у заходах, присвячених 75-річчю Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

Портал Kloop зазначає, що COVID-19 підтвердився у завідувача відділу зовнішньої політики апарату президента Даніяра Сидикова і одного співробітника охорони.

Як повідомлялося, російська влада у зв'язку з коронавірусом перенесла на 24 червня парад до 75-річчя закінчення Другої світової війни, який повинен був відбутися 9 травня.

Фото: president.kg/