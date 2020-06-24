В Австралії зафіксували першу за місяць смерть від коронавірусу
Укрінформ
В Австралії від коронавірусу помер літній чоловік, ставши першою жертвою інфекції за останній місяць.
Про це повідомляє ВВС.
«Кількість померлих в Австралії нині становить 103 людини після того, як літній чоловік помер у Вікторії», - йдеться в повідомленні.
Це перший смертельний випадок від коронавірусу за місяць.
Як зазначає видання, в Мельбурні триває новий спалах інфекції.
За даними Worldometer, в Австралії з початку пандемії зафіксовано 7 521 випадок коронавірусу, зокрема 103 смерті і 6 915 випадків одужання. За сьогодні в країні виявили 29 нових випадків.
Фото: Getty Images