В Австралії зафіксували першу за місяць смерть від коронавірусу

В Австралії від коронавірусу помер літній чоловік, ставши першою жертвою інфекції за останній місяць.

Про це повідомляє ВВС.

«Кількість померлих в Австралії нині становить 103 людини після того, як літній чоловік помер у Вікторії», - йдеться в повідомленні.

Це перший смертельний випадок від коронавірусу за місяць.

Як зазначає видання, в Мельбурні триває новий спалах інфекції.

За даними Worldometer, в Австралії з початку пандемії зафіксовано 7 521 випадок коронавірусу, зокрема 103 смерті і 6 915 випадків одужання. За сьогодні в країні виявили 29 нових випадків.

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