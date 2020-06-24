Глава ООН розкритикував відсутність міжнародної координації у боротьбі з COVID-19
Про це повідомляє АР.
«Існує повна відсутність координації між країнами у відповідь на COVID», - підкреслив він.
На думку глави ООН зараз у відповідь на коронавірус країни діють ізольовано і таким чином «створюють ситуацію, яка виходить з-під контролю». Ключем до вирішення проблеми він називав глобальну координацію.
Генеральний секретар заявив, що координація політичних, економічних і соціальних заходів у відповідь на наслідки COVID-19, включаючи втрату робочих місць, зростання насильства і порушення прав людини, також допоможе пом'якшити наслідки пандемії.
Як зазначає видання, з самого початку пандемії Гутерріш намагався мобілізувати міжнародні дії для вирішення того, що, на його думку, є найбільшою міжнародною проблемою з часів Другої світової війни.
Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 24 червня у світі зафіксовано 9 355 106 випадків коронавірусу, зокрема 479 819 летальних випадків та 5 041 846 одужало.