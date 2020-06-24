Канада докладатиме зусиль до подолання тероризму у світі — Трюдо

Канада разом із міжнародними партнерами докладатиме значних зусиль для подолання екстремізму у світі.

Про це заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо з нагоди Національного дня пам’яті жертв тероризму, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми солідарні з усіма, хто постраждав від тероризму по всьому світу. Ми й надалі тісно співпрацюватимемо із міжнародними партнерами для подолання насильницького екстремізму, для пропагування інклюзивності та захисту миру й справедливості у глобальній спільноті”, - сказав Трюдо.

За його словами, терористи намагаються залякати та розділити людей, однак їм це не вдасться.

“Канадці завжди надаватимуть перевагу співчуттю, а не ненависті, прийняттю, а не нетерпимості. Ми - найкращі та найстійкіші, коли приймаємо різноманітність й рівність, тож акти тероризму лише зміцнюють наші зусилля із розбудови більш інклюзивної Канади”, - зазначив прем’єр-міністр.

Нагадаємо: національний день пам’яті жертв тероризму у Канаді приурочено до роковин найкривавішого теракту в історії країни. 23 червня 1985 року на борту літака авіакомпанії “Індійські авіалінії”, що виконував рейс Монреаль-Лондон-Делі, вибухнула бомба, унаслідок чого загинули всі 329 людей, які були на борту, серед яких 280 канадців. Відповідальність за теракт було покладено на сикхських бойовиків, які прагнули утворення незалежної держави сикхів у Індостані. Розслідування та судовий розгляд справи тривали майже двадцять років й обійшлися у майже 130 млн канадських доларів, що досі є найдорожчими розслідуванням в історії Канади.