У Сербії через повені оголосили надзвичайний стан у 7 муніципалітетах
Про це повідомляє B92.
«Через сильні опади різко зростає рівень води у річках західної Сербії. Внаслідок цього влада країни оголосила надзвичайний стан у 7 муніципалітетах», - йдеться в повідомленні.
Reka Kolubara, Valjevo. #poplave #Kolubara #Valjevo pic.twitter.com/nb7Yn7sWRV— Dimitrije Ilić (@ilicdimitrije) June 22, 2020
Начальник управління пожежно-рятувальних підрозділів та цивільного захисту Горан Ніколіч заявив сьогодні, що через розлив річок і повені найбільш критична ситуація на даний момент склалася в Любовії і Гучі, оскільки в ранні ранкові години там ішов сильний дощ.
За його словами, в Лозниці, Крупані та Осечині, де минулої ночі була найкритичніша ситуація, вода почала спадати.
Loznica, Mali Zvornik, Ljubovija, Krupnanj i Koceljeva: vanredna situacija zbog velike količine padavina i izlivanja pojedinih reka i potoka.— Zoran Selenić (@selenicz) June 22, 2020
Prekid #saobraćaja na više putnih pravaca. pic.twitter.com/NTcyowqjsd
Надзвичайний стан оголошено в семи муніципалітетах, в яких пройшла евакуація населення.
У Любовії вчора був зруйнований один міст, існує небезпека, що потік знесе ще один.
Унаслідок негоди також затоплено низку доріг і сотні будинків.
Про постраждалих від стихії наразі не повідомляється.