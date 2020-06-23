У Сербії через повені оголосили надзвичайний стан у 7 муніципалітетах

Унаслідок потужних злив і повеней на заході Сербії у 7 муніципалітетах країни оголошено надзвичайний стан.

Про це повідомляє B92.

«Через сильні опади різко зростає рівень води у річках західної Сербії. Внаслідок цього влада країни оголосила надзвичайний стан у 7 муніципалітетах», - йдеться в повідомленні.

Начальник управління пожежно-рятувальних підрозділів та цивільного захисту Горан Ніколіч заявив сьогодні, що через розлив річок і повені найбільш критична ситуація на даний момент склалася в Любовії і Гучі, оскільки в ранні ранкові години там ішов сильний дощ.

За його словами, в Лозниці, Крупані та Осечині, де минулої ночі була найкритичніша ситуація, вода почала спадати.

Loznica, Mali Zvornik, Ljubovija, Krupnanj i Koceljeva: vanredna situacija zbog velike količine padavina i izlivanja pojedinih reka i potoka.

Prekid #saobraćaja na više putnih pravaca. pic.twitter.com/NTcyowqjsd — Zoran Selenić (@selenicz) June 22, 2020

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Надзвичайний стан оголошено в семи муніципалітетах, в яких пройшла евакуація населення.

У Любовії вчора був зруйнований один міст, існує небезпека, що потік знесе ще один.

Унаслідок негоди також затоплено низку доріг і сотні будинків.

Про постраждалих від стихії наразі не повідомляється.