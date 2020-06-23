Експрезидента Киргизстану засудили до 11 років тюрми

23 червня суд у Бішкеку виніс вирок колишньому президенту Киргизстану Алмазбеку Атамбаєву, засудивши його до 11 років та двох місяців ув'язнення у справі звільнення кримінального авторитета Азіза Батукаєва.

Про це повідомляє 24.kg.

"Вийшовши з нарадчої кімнати, суддя Емільбек Каіпов зачитав вирок Алмазбеку Атамбаєву у вигляді 11 років та двох місяців позбавлення волі з конфіскацією майна", - йдеться у повідомленні.

Атамбаєва звинуватили у незаконному звільненні з в’язниці кримінального авторитета Азіза Батукаєва.

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Прокуратура вимагала для ексочільника держави 15 років в’язниці, проте суд засудив його до 11 років та двох місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.

Обвинуваченими, окрім Атамбаєва, у справі проходять 19 осіб.

Алмазбек Атамбаєв - третій президент Киргизстану, перебував на посту з грудня 2011 по листопад 2017 року.