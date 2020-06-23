ФСБ підозрює поліцейського у передачі Україні даних про пересування військ РФ

Начальника райвідділу поліції в Курській області Російської Федерації, підполковника Дмитра Борзенкова, заарештованого у «справі про держзраду», підозрюють у «передачі українським спецслужбам секретних відомостей, пов'язаних з пересуванням російських військ».

Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на інформоване джерело.

«Заарештований у справі про держзраду начальник райвідділу поліції УМВС по Курській області Дмитро Борзенков, можливо, передавав українським спецслужбам секретні відомості, пов'язані з пересуванням російських військ. Перевіряються й інші епізоди протиправної діяльності поліцейського», - повідомило джерело.

Борзенков заарештований до 18 серпня.

Співрозмовник агентства не виключив також, що за результатами розпочатої службової перевірки в управлінні внутрішніх справ по Курській області можуть бути застосовані санкції стосовно керівника регіонального управління, аж до його звільнення.

Як повідомлялося, затриманий ФСБ Борзенков Дмитро Олександрович, 1981 року народження, підполковник поліції, начальник районного відділу Управління МВС по Курській області, підозрюваний у «співробітництві з СБУ», проходить за статтею про держзраду. Вона передбачає позбавлення волі на строк від 12 до 20 років зі штрафом до 500 тисяч рублів.