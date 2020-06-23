ФСБ підозрює поліцейського у передачі Україні даних про пересування військ РФ

ФСБ підозрює поліцейського у передачі Україні даних про пересування військ РФ

Укрінформ
Начальника райвідділу поліції в Курській області Російської Федерації, підполковника Дмитра Борзенкова, заарештованого у «справі про держзраду», підозрюють у «передачі українським спецслужбам секретних відомостей, пов'язаних з пересуванням російських військ».

Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на інформоване джерело.

«Заарештований у справі про держзраду начальник райвідділу поліції УМВС по Курській області Дмитро Борзенков, можливо, передавав українським спецслужбам секретні відомості, пов'язані з пересуванням російських військ. Перевіряються й інші епізоди протиправної діяльності поліцейського», - повідомило джерело.

Борзенков заарештований до 18 серпня.

Співрозмовник агентства не виключив також, що за результатами розпочатої службової перевірки в управлінні внутрішніх справ по Курській області можуть бути застосовані санкції стосовно керівника регіонального управління, аж до його звільнення.

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Як повідомлялося, затриманий ФСБ Борзенков Дмитро Олександрович, 1981 року народження, підполковник поліції, начальник районного відділу Управління МВС по Курській області, підозрюваний у «співробітництві з СБУ», проходить за статтею про держзраду. Вона передбачає позбавлення волі на строк від 12 до 20 років зі штрафом до 500 тисяч рублів.

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