У виборчому штабі Трампа COVID-19 виявили ще у двох співробітників
Про це заявив у понеділок директор з питань комунікації президентської кампанії Трампа Тім Мурто (Tim Murtaugh), повідомляє CNN.
"Після чергової серії тестування співробітників кампанії в Талсі, аналізи ще двох членів передової команди показали позитивний результат на коронавірус. Ці співробітники відвідували мітинг (де виступав Дональд Трамп – ред.), але носили маски протягом усього заходу", - заявив представник президентської кампанії.
Він повідомив, що після підтвердження захворювання у співробітників виборчий штаб негайно активізував протоколи карантину, а також відстеження контактів.
Нагадаємо: у неділю Дональд Трамп провів виборчий мітинг у Талсі, штат Оклахома. Перед проведенням заходу в кампанії кандидата від республіканців повідомили про інфікування коронавірусом шести співробітників.
Таким чином, у кампанії Трампа загальна кількість людей з підтвердженим COVID-19 збільшилась до восьми осіб.
Фото: Білий дім