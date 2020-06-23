У виборчому штабі Трампа COVID-19 виявили ще у двох співробітників

Два нових випадки захворювання коронавірусом виявили медики у виборчій команді Дональда Трампа, яка готувала йому мітинг у неділю в місті Талса, штат Оклахома.

Про це заявив у понеділок директор з питань комунікації президентської кампанії Трампа Тім Мурто (Tim Murtaugh), повідомляє CNN.

"Після чергової серії тестування співробітників кампанії в Талсі, аналізи ще двох членів передової команди показали позитивний результат на коронавірус. Ці співробітники відвідували мітинг (де виступав Дональд Трамп – ред.), але носили маски протягом усього заходу", - заявив представник президентської кампанії.

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Він повідомив, що після підтвердження захворювання у співробітників виборчий штаб негайно активізував протоколи карантину, а також відстеження контактів.

Нагадаємо: у неділю Дональд Трамп провів виборчий мітинг у Талсі, штат Оклахома. Перед проведенням заходу в кампанії кандидата від республіканців повідомили про інфікування коронавірусом шести співробітників.

Таким чином, у кампанії Трампа загальна кількість людей з підтвердженим COVID-19 збільшилась до восьми осіб.

Фото: Білий дім