Через повінь у Китаї евакуювали 10 тисяч осіб

Унаслідок сильної повені в південно-західній китайській провінції Ґуйчжоу загинули три людини та понад 10 тисяч місцевих жителів були евакуйовані.

Про це повідомляє Xinhua із посиланням на місцеву владу.

«Три людини загинули у понеділок внаслідок сильних злив, які спричинили повінь у південно-західній китайській провінції Ґуйчжоу. Понад 10 тисяч жителів евакуйовані», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє агентство, повінь у понеділок викликав сильний дощ, який тривав 12 годин.

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Станом на 16 годину за місцевим часом, внаслідок стихійного лиха зруйновано десятки будинків, знищено 715 га посівів.

У кількох селищах в окрузі немає світла й доступу до телекомунікаційних мереж.

Фото: Xinhua