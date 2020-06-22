Через повінь у Китаї евакуювали 10 тисяч осіб
Укрінформ
Унаслідок сильної повені в південно-західній китайській провінції Ґуйчжоу загинули три людини та понад 10 тисяч місцевих жителів були евакуйовані.
Про це повідомляє Xinhua із посиланням на місцеву владу.
«Три людини загинули у понеділок внаслідок сильних злив, які спричинили повінь у південно-західній китайській провінції Ґуйчжоу. Понад 10 тисяч жителів евакуйовані», - йдеться у повідомленні.
Як повідомляє агентство, повінь у понеділок викликав сильний дощ, який тривав 12 годин.
Станом на 16 годину за місцевим часом, внаслідок стихійного лиха зруйновано десятки будинків, знищено 715 га посівів.
У кількох селищах в окрузі немає світла й доступу до телекомунікаційних мереж.
Фото: Xinhua