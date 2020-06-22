У Білорусі вже понад 59 тисяч нових випадків COVID-19
Укрінформ
У Білорусі зареєстровано 59 023 випадки COVID-19.
Про це повідомляє БЕЛТА з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я країни.
"(У Білорусі - ред.) зареєстровано 59 023 людини з позитивним тестом на COVID-19", - йдеться в повідомленні.
За останню добу зафіксували 518 нових випадків.
За даними Міністерства охорони здоров'я, за весь період поширення інфекції на території країни помер 351 пацієнт. Виписано 37 923 пацієнти.
Всього в Білорусі проведено 876 639 тестів.
Як повідомлялося, станом на ранок 22 червня у світі в цілому зафіксовано понад 9 млн випадків COVID-19, із них 471 тис. летальних.