ФСБ затримала підполковника поліції "за співпрацю з СБУ"

У Росії начальника районного відділу МВС по Курській області Дмитра Борзенкова затримали за підозрою у державній зраді - «за співпрацю з СБУ».

Про це повідомляє Центр громадських зв'язків ФСБ.

«За даними контррозвідки, Борзенкова Д.А. було залучено до конфіденційного співробітництва одним з підрозділів СБ України, він за завданням іноземної спецслужби збирав і передавав відомості, що становлять державну таємницю», - йдеться у повідомленні.

Затриманий Федеральною службою безпеки Борзенков Дмитро Олександрович, 1981 року народження, є начальником районного відділу Управління МВС по Курській області, підполковником поліції.

Стаття про держзраду передбачає позбавлення волі на термін від 12 до 20 років зі штрафом до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.