Три події світу. Загострення у Білорусі, подвійна сублімація Путіна та неспокійний світ

Завершення етапу збору підписів за кандидатів у президенти Білорусі спричинило загострення суспільно-політичної ситуації в країні.

Путін видав інформаційний дуплет, компенсуючи брак гостей на трибуні мавзолею Леніна 24 червня. НАТО та ЄС зробили чергові кроки у глобальному протистоянні з ЄС. Індія та Китай з’ясовують відносини у Гімалаях.

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Ситуація у Білорусі помітно загострилася: Комітет державного контролю затримав Віктора Бабарико та його сина Едуарда, а Олександр Лукашенко у властивій йому манері заявив про прагнення неназваних сил дестабілізувати ситуацію в країні, зробивши промовисті натяки в бік Бабарико. Той до початку президентської кампанії очолював «Белгазпромбанк», який належить «Газпрому». Сам опозиційний кандидат в президенти запропонував повернутися до конституції Білорусі зразка 1994 року, яка передбачає парламентську республіку. Правоохоронці наприкінці минулого тижня затримали 270 людей, що свідчить про суттєве загострення ситуації. Посли ЄС у Білорусі закликали звільнити Бабарико, проте йому висунули звинувачення, засекретивши зміст від громадськості. Лукашенко провів телефонну розмову з Володимиром Путіним та 24 червня прибуде до Москви для участі у парадних заходах та переговорів з російським колегою. У Мінську ж 19 червня побував Сергій Лавров, який провів переговори з білоруським колегою Володимиром Макеєм та самим Лукашенком, за офіційною версією обговоривши співпрацю двох держав у пострадянських інтеграційних проектах та міжнародних організаціях.

Володимир Путін тим часом видав інформаційний дуплет, випустивши не лише анонсовану статтю про 75-річчя перемоги над нацизмом у журналі The National Interest, який редагує його симпатик Дмітрій Саймс, та оприлюднивши порцію власних поглядів в ефірі телеканалу «Росія». Вправи російського президента з тлумачення історичних подій, які передували Другій світовій війні та складали її болісні сторінки, важко визнати фаховими та обґрунтованими, у них превалюють пересмикування та ідеологеми, апробовані ще у радянські часи. Що стосується телеефіру у щотижневій передачі, присвяченій особисто Путіну, то цього разу він відзначився не лише вже традиційними спекуляціями на тему приєднання Криму у 2014 році, але і прямими загрозами на адресу прикордонних з Росією пострадянських держав.

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Тим часом у Гімалаях триває протистояння китайських та індійських прикордонників та військових. Хоча там не застосовується навіть вогнепальна зброя, кілька десятків індійських військових загинули. Ділянка території, суперечка за яку триває не перший рік, відрізняється складним рельєфом, і навряд чи можна очікувати стабілізації ситуації ближчим часом. США продемонстрували зацікавленість в Україні, здійснивши показове постачання ПТРК Javelin Україні, і це вагомий сигнал на тлі непростих останнім часом відносин між Києвом та Вашингтоном. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підкреслив, що приєднання України до Програми розширених можливостей не змінило позицію Угорщини. Рада ЄС продовжила санкції, накладені на Росію за анексію Криму, а канцлер Німеччини Ангела Меркель не виключила нових санкцій проти РФ, адже причетність російських спецслужб до вбивства у Берліні наприкінці минулого року колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі стала очевидною.

Євген МАГДА, Інститут світової політики

Перше фото: RFE/RL