Кораблі ВМС Британії супроводжували російський корабель
Укрінформ
Два кораблі Королівського флоту Великої Британії супроводжували російський військовий корабель "Віцеадмірал Кулаков", коли він проходив у протоці Ла-Манш.
Про це йдеться у пресрелізі Міноборони Великої Британії.
«Фрегат Королівських ВМС HMS Westminster супроводив російський військовий корабель, коли він проходив у протоці Ла-Манш», - йдеться у пресрелізі.
Британському фрегату допомагав патрульний корабель HMS Tyne. Вони спостерігали, як російський "Віцеадмірал Кулаков" проходив протоку Ла-Манш.
Спостереження здійснювалося за допомогою радарів, камер спостереження й сенсорів, які визначають курс і швидкість корабля.
Фото: royalnavy.mod.uk