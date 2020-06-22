Кораблі ВМС Британії супроводжували російський корабель

Два кораблі Королівського флоту Великої Британії супроводжували російський військовий корабель "Віцеадмірал Кулаков", коли він проходив у протоці Ла-Манш.

Про це йдеться у пресрелізі Міноборони Великої Британії.

«Фрегат Королівських ВМС HMS Westminster супроводив російський військовий корабель, коли він проходив у протоці Ла-Манш», - йдеться у пресрелізі.

Британському фрегату допомагав патрульний корабель HMS Tyne. Вони спостерігали, як російський "Віцеадмірал Кулаков" проходив протоку Ла-Манш.

Спостереження здійснювалося за допомогою радарів, камер спостереження й сенсорів, які визначають курс і швидкість корабля.

Фото: royalnavy.mod.uk