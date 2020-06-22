Сьогодні у Нідерландах - сьоме засідання суду у справі МН17
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.
Захист матиме змогу відреагувати на все, що було представлено нідерландськими прокурорами на попередніх засіданнях. Щоб дати час захисту підготуватися, слухання були відкладені на тиждень.
Як повідомляв Укрінформ, 8 червня почався другий блок судових слухань у справі МН17.
У суді прокурори оприлюднювали деталі розслідування. Зокрема, прокурор Тайс Бергер повідомив, що є свідок, який бачив “Бук” і запуск ракети. Також йшлося про дослідження роботи ракет ЗРК "Бук", були випробувані два типи ракети - 9М38 та 9M28-M1. Також у залі суду заслухали перехоплені телефонні розмови, за ними змогли ідентифікувати бойовиків.
У зв’язку з поширенням коронавірусу кількість людей, які можуть перебувати у суді обмежена. Усі охочі можуть стежити за процесом за допомогою прямої трансляції. Вона відбуватиметься двома мовами: нідерландською та англійською.
У березні цього року Окружний суд Гааги розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу МН17 у небі над Донбасом.
Для розгляду справи MH17 судовий комплекс "Схіпхол", що розташований за 50 км від Гааги, зарезервовано на рік.
Інтереси одного з підозрюваних - підполковника-спецпризначенця ГРУ РФ Олега Пулатова, який виявив бажання брати участь у судовому процесі у справі МН17, представляють адвокати Сабіна тен Дуссхате та Баудевейн ван Ейк з нідерландської юридичної фірми Sjöcrona Van Stigt.
Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 з Амстердама до Куала-Лумпура, був збитий над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.
Міжнародна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.