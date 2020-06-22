Сьогодні у Нідерландах - сьоме засідання суду у справі МН17

У понеділок, 22 червня, у Нідерландах у судовому комплексі “Схіпхол” о 10:00 відбудеться сьоме засідання суду у справі МН17.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

Захист матиме змогу відреагувати на все, що було представлено нідерландськими прокурорами на попередніх засіданнях. Щоб дати час захисту підготуватися, слухання були відкладені на тиждень.

Як повідомляв Укрінформ, 8 червня почався другий блок судових слухань у справі МН17.

У суді прокурори оприлюднювали деталі розслідування. Зокрема, прокурор Тайс Бергер повідомив, що є свідок, який бачив “Бук” і запуск ракети. Також йшлося про дослідження роботи ракет ЗРК "Бук", були випробувані два типи ракети - 9М38 та 9M28-M1. Також у залі суду заслухали перехоплені телефонні розмови, за ними змогли ідентифікувати бойовиків.

У зв’язку з поширенням коронавірусу кількість людей, які можуть перебувати у суді обмежена. Усі охочі можуть стежити за процесом за допомогою прямої трансляції. Вона відбуватиметься двома мовами: нідерландською та англійською.

У березні цього року Окружний суд Гааги розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу МН17 у небі над Донбасом.

Для розгляду справи MH17 судовий комплекс "Схіпхол", що розташований за 50 км від Гааги, зарезервовано на рік.

Інтереси одного з підозрюваних - підполковника-спецпризначенця ГРУ РФ Олега Пулатова, який виявив бажання брати участь у судовому процесі у справі МН17, представляють адвокати Сабіна тен Дуссхате та Баудевейн ван Ейк з нідерландської юридичної фірми Sjöcrona Van Stigt.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 з Амстердама до Куала-Лумпура, був збитий над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

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Міжнародна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.